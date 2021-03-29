Таковы результаты опроса «Социально-политический Барометр», реализованного компанией «IMAS»..

Так, 62% респондентов заявили, что досрочные выборы нужно проводить при соблюдении Конституции, и только 27% опрошенных уверены, что их можно организовать с некоторыми нарушениями Основного закона страны.

Опрос был проведен в период с 9 по 23 марта по заказу «Public Media». В нем приняли участие 1115 респондентов, а погрешность составляет 3%.