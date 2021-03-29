Почти 80% населения требует, чтобы Майя Санду вмешалась в управление пандемическим кризисом. Таковы результаты опроса «Социально-политический Барометр», реализованного компанией «IMAS». В то же время 18% респондентов говорят, что глава государства не должна вмешиваться в этот процесс. И только 3% затруднились ответить.

Согласно социологическому исследованию, 58% опрошенных заявили, что недовольны тем, как Майя Санду администрирует санитарный кризис, 32% – удовлетворены ее действиями, 10% – затруднились ответить.

Опрос был проведен в период с 9 по 23 марта по заказу «Public Media». В нем приняли участие 1115 респондентов, а погрешность составляет 3%.