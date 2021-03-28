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Газета "Кишиневские новости"

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Румыния выделила Молдове партию вакцины AstraZeneca

28 марта
13:47 2021
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В Республику Молдова из Румынии на гуманитарной основе прибыла вторая партия вакцины от AstraZeneca.

По этому случаю, президент Майя Санду написала в Facebook: «Румыния передала Молдове еще 50,4 тысячи доз вакцины от COVID-19. Этот транш позволяет продолжить нам процесс вакцинации, чтобы защитить жизни граждан. Благодарю президента Клауса Йоханниса и премьер-министра Флорина Кыцу». Также Санду написала о том, что страны с высокой степенью вакцинации справляются с коронакризисом, она надеется, что нечто подобное случится и в Молдове. Первая партия продукции от компании AstraZeneca прибыла в нашу страну из Румынии 27 февраля, тогда это было 21,6 тысячи доз. Десятую часть отправили в Приднестровье.

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