В Республику Молдова из Румынии на гуманитарной основе прибыла вторая партия вакцины от AstraZeneca.

По этому случаю, президент Майя Санду написала в Facebook: «Румыния передала Молдове еще 50,4 тысячи доз вакцины от COVID-19. Этот транш позволяет продолжить нам процесс вакцинации, чтобы защитить жизни граждан. Благодарю президента Клауса Йоханниса и премьер-министра Флорина Кыцу». Также Санду написала о том, что страны с высокой степенью вакцинации справляются с коронакризисом, она надеется, что нечто подобное случится и в Молдове. Первая партия продукции от компании AstraZeneca прибыла в нашу страну из Румынии 27 февраля, тогда это было 21,6 тысячи доз. Десятую часть отправили в Приднестровье.