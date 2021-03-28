Россия может предъявить Украине новые территориальные претензии и вообще лишить ее независимости, заявил первый украинский президент Леонид Кравчук, сообщает «Военное обозрение».

По его словам, Владимир Путин отдал указание не соблюдать Минские соглашения, предполагающие прекращение гражданской войны на востоке страны. В отличие же от Москвы Киев якобы делает все, чтобы вопрос был решен мирно, уверен экс-президент. «Украина должна быть готова к отпору в любой момент, так как Россия не остановится, ее должны остановить Украина и мировое сообщество», – заявил Кравчук. Он попросил «партнеров» усилить санкции в отношении страны-агрессора. Ранее бывший президент призывал военных «вышвырнуть» Россию из Донбасса и Крыма.