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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 марта 4785 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 марта 4785 смертельных случаев
27 марта
20:26 2021
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В течение прошедшего дня, 27 марта, зарегистрированы еще 40 смертельных случаев от инфекции COVID-19.  

Это: 67-летний мужчина из Новоаненского района , 78-летняя женщина из Новоаненского района, 60-летняя женщина из Ниспоренского района, 54-летний мужчина из Дондюшанского района, 50-летний мужчина из Хынчештского района, 76-летняя женщина из Глодянского района, 64-летняя женщина из Глодянского района, 75-летняя женщина из Дондюшанского района, 74-летняя женщина из Дондюшанского района, 63-летняя женщина из Унгенского района, 84-летний мужчина из Каушанского района, 73-летний мужчина из Кишинева, 63-летняя женщина из Кишинева, 63-летний мужчина из Кишинева, 64-летний мужчина из Кишинева, 72-летняя женщина из Кагульского района, 64-летняя женщина из Теленештского района, 66-летний мужчина из Кишинева, 57-летний мужчина из Кишинева, 73-летний мужчина из Кишинева, 58-летний мужчина из Кишинева, 59-летний мужчина из Кишинева, 65-летний мужчина из Кишинева, 61-летний мужчина из Кишинева, 67-летний мужчина из Кишинева, 84-летняя женщина из Кишинева, 68-летний мужчина из Шолданештского района, 89-летняя женщина из Кишинева, 66-летняя женщина из Каушанского района, 59-летний мужчина из Страшенского района, 77-летняя женщина из Страшенского района, 73-летняя женщина из Каушанского района, 71-летний мужчина из Каушанского района, 80-летняя женщина из Шолданештского района, 56-летняя женщина из Дубоссарского района, 78-летняя женщина из Глодянского района, 66-летняя женщина из Оргеевского района, 43-летний мужчина из Оргеевского района, 86-летняя женщина из Хынчештского района, 66-летняя женщина из Хынчештского района.              

На вечер 27 марта 199737 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 4785 человек умерли от инфекции.

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