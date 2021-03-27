В течение прошедшего дня, 27 марта, зарегистрированы еще 40 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это: 67-летний мужчина из Новоаненского района , 78-летняя женщина из Новоаненского района, 60-летняя женщина из Ниспоренского района, 54-летний мужчина из Дондюшанского района, 50-летний мужчина из Хынчештского района, 76-летняя женщина из Глодянского района, 64-летняя женщина из Глодянского района, 75-летняя женщина из Дондюшанского района, 74-летняя женщина из Дондюшанского района, 63-летняя женщина из Унгенского района, 84-летний мужчина из Каушанского района, 73-летний мужчина из Кишинева, 63-летняя женщина из Кишинева, 63-летний мужчина из Кишинева, 64-летний мужчина из Кишинева, 72-летняя женщина из Кагульского района, 64-летняя женщина из Теленештского района, 66-летний мужчина из Кишинева, 57-летний мужчина из Кишинева, 73-летний мужчина из Кишинева, 58-летний мужчина из Кишинева, 59-летний мужчина из Кишинева, 65-летний мужчина из Кишинева, 61-летний мужчина из Кишинева, 67-летний мужчина из Кишинева, 84-летняя женщина из Кишинева, 68-летний мужчина из Шолданештского района, 89-летняя женщина из Кишинева, 66-летняя женщина из Каушанского района, 59-летний мужчина из Страшенского района, 77-летняя женщина из Страшенского района, 73-летняя женщина из Каушанского района, 71-летний мужчина из Каушанского района, 80-летняя женщина из Шолданештского района, 56-летняя женщина из Дубоссарского района, 78-летняя женщина из Глодянского района, 66-летняя женщина из Оргеевского района, 43-летний мужчина из Оргеевского района, 86-летняя женщина из Хынчештского района, 66-летняя женщина из Хынчештского района.

На вечер 27 марта 199737 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 4785 человек умерли от инфекции.