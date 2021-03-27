Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 марта 199737 излечившихся
27 марта
20:26 2021
На сегодняшний день в стране 199737 человек прошли лечение и 4785 умерли от инфекции COVID-19.
На 27 марта в Молдове подтверждены 225660 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 11719 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 21023 человека находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4417 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 347 в крайне тяжелом состоянии (65 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).