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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 марта 199737 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 марта 199737 излечившихся
27 марта
20:26 2021
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На сегодняшний день в стране 199737 человек прошли лечение и 4785 умерли от инфекции COVID-19.  

На 27 марта в Молдове подтверждены 225660 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 11719 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 21023 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4417 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 347 в крайне тяжелом состоянии (65 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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