Владислав Болотников, проживающий в городе Львов, осужден местным судом за то, что носил футболку с принтом СССР, сообщает «Судебный репортер»

Зоркие горожане в сентябре 2020-го года увидели 22-летнего львовянина Владислава Болотникова в краморльной одежде и доставили его в полицейский участок. Он был признан виновным по уголовной статье, запрещающей использовать символику «коммунистического тоталитарного режима». Учитывая то, что «преступник» характеризуется положительно по месту жительства, ему дали год условно. Прокурор требовал два года с отсрочкой отбывания в заключении при испытательном сроке двенадцать месяцев.