Вадим Красносельский, глава левобережья Днестра, поздравил религиозные общины региона с праздником, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

«Древний праздник Песах вот уже 3300 лет – это возможность для евреев прожить главу из своего прошлого и заглянуть в будущее. Это событие имеет огромное значение не только для вашего народа, но и для остального человечества. Освобожденный разум еврейского народа за последующие после освобождения столетия существенно пополнил сокровищницу человеческих знаний как прикладного характера, так и гуманитарных наук. Испытания египетского плена, сорокалетнего выживания в выжженной чужбине закалили и сформировали силу и дух народа «не склонившегося и не приклонившегося» перед испытаниями последующих тысячелетий», – говорится в послании Красносельского. На сегодня в Тирасполе, столице Приднестровья, проживает около 500 евреев.