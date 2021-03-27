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Газета "Кишиневские новости"

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Санду обратилась к Путину… и еще к трем десяткам президентов

Санду обратилась к Путину… и еще к трем десяткам президентов
27 марта
20:01 2021
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В эфире телеканала РТР президент Майя Санду рассказала о том, что обратилась к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой помочь в борьбе с коронавирусом.

По этому поводу глава государства говорила на встрече с представителем РФ в Молдове Олегом Васнецовым. «Я разговаривала с господином послом, и он сказал, что покупать пока не будет возможности. Гуманитарная помощь может попасть в Молдову. Господин посол не смог назвать сроки и количество, это от него не зависит. Я написала письмо президенту России с просьбой оказать содействие», – рассказала Санду. С таким же посланием она обратилась еще к более чем трем десяткам глав государств. Пока ответили немногие. Шейх из Объединенных арабских эмиратов Абдулла бен Зайед Аль Нахайян отправил в Молдову 2 тысячи доз вакцины. По гуманитарной линии прививки также поступали из Румынии и в рамках международных программ.  

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