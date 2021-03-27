Румынский посол в Республике Молдова Даниел Ионицэ рассказал журналистам: Бухарест передаст Кишиневу очередную партию вакцины от COVID-19 в количестве 50 400 доз, сообщает ipn.md

Ранее, во время визита в нашу страну президент Клаус Йоханнис пообещал предать по линии гуманитарной помощи не менее 200 тысяч прививок. «Из чувства солидарности мы хотели, чтобы медицинское оборудование и вакцины были распределены справедливо во всех зонах, во всех районах Республики Молдова», – отметил Ионицэ. Он особо отметил, что граждане Республики Молдова, обладающие румынскими паспортами, могут отправиться за реку Прут и получить прививку в Бухаресте, Яссах, или любом другом городе. По словам дипломата, в его стране уже иммунизировано около 15 процентов населения. Это один из самых высоких показателей в мире. Также в Кишиневе организованы турпоездки в Москву, где приезжих вакцинируют «Спутником V».