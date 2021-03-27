В условиях коронакризиса лидер левобережья Днестра Вадим Красносельский продолжает общаться с населением посредством телеграмм-канала, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

В минувшую пятницу он сообщил, что намерен установить новую планку возраста молодежи, получающей от него денежные стипендии. «Это решение – реакция на многочисленные обращения граждан. Они обоснованы, ведь согласно существующей закрепленной в нормативно-правовой базе республики возрастной градации молодым считается человек до 35 лет», – написал Красносельский. Ранее от него денежную помощь могли получать юноши и девушки до 30-ти лет.