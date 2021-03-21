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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Жирафы могут стать борцами с гипертонией

Жирафы могут стать борцами с гипертонией
21 марта
20:46 2021
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Как известно, жираф самое длинношее в мире животное. И чтобы кровь достигла их головы, у них должно быть невероятно высокое кровяное давление. В среднем оно в два с половиной раза превышает человеческую норму и показатели других млекопитающих. Однако за долгие века эволюции организм животных приспособился к этому фактору.

Международная группа ученых в составе исследователей из Дании и Китая поставила задачу выяснить, почему жирафы не страдают гипертонией. При изучении генов жирафа в сопоставлении с другими учеными, не обладающими столь длинной шеей, обнаружилось много генетических мутаций.

Специалисты провели эксперимент в лабораторных условиях. В ДНК мышей внедрили мутации из генов жирафа, а затем искусственно повысили кровяное давление грызунов. На состояние мышей это не повлияло, в отличие от животных из контрольной группы, ДНК которых осталась неизменной, – у них пострадали сердце и почки. Ученые седлали вывод, что генетические мутации оказывает позитивное влияние на работу сердечно-сосудистой системы и препятствует возникновению гипертонии.

Теперь исследования будут продолжены, чтобы выяснить механизм обнаружившейся взаимосвязи, сообщает Science.

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