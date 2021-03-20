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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 марта 186774 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 марта 186774 излечившихся
20 марта
20:46 2021
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На сегодняшний день в стране 186774 человека прошли лечение и 4531умер от инфекции COVID-19.  

На 20 марта в Молдове подтверждены 214203 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 11779 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 21036 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4478 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 344 в крайне тяжелом состоянии (72 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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