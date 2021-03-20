Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 марта 186774 излечившихся
20 марта
20:46 2021
На сегодняшний день в стране 186774 человека прошли лечение и 4531умер от инфекции COVID-19.
На 20 марта в Молдове подтверждены 214203 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 11779 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 21036 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4478 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 344 в крайне тяжелом состоянии (72 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).