На сегодняшний день в стране 186774 человека прошли лечение и 4531умер от инфекции COVID-19.

На 20 марта в Молдове подтверждены 214203 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 11779 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 21036 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4478 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 344 в крайне тяжелом состоянии (72 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).