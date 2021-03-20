В течение прошедшего дня, 20 марта, зарегистрированы еще 30 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это: 73-летний мужчина из Каларашского района, 63-летний мужчина из Кишинева, 64-летняя женщина из Сынжерейского района, 71-летняя женщина из Кишинева, 74-летняя женщина из Кишинева, 67-летний мужчина из Единецкого района, 73-летняя женщина из Каларашского района, 80-летняя женщина из района Штефан-Водэ, 71-летняя женщина из Кишинева, 86-летняя женщина из района Дрокия, 39-летний мужчина из Кишинева, 48-летняя женщина из Кишинева, 60-летний мужчина из Комратского района, 71-летний мужчина из Комратского района, 79-летний мужчина из района Чадыр-Лунга, 79-летняя женщина из района Чадыр-Лунга, 75-летний мужчина из Фалештского района, 44-летний мужчина из Новоаненского района, 73-летний мужчина из Новоаненского района, 84-летняя женщина из района Чимишлия, 69-летний мужчина из Кишинева, 68-летняя женщина из Кишинева, 50-летний мужчина из Кишинева, 73-летняя женщина из Каларашского района, 66-летний мужчина из Кишинева, 87-летний мужчина из Окницкого района, 69-летний мужчина из Окницкого района, 72-летняя женщина из района Дрокия, 54-летняя женщина из муниципия Кагул, 70-летний мужчина из Тараклийского района.

На вечер 20 марта 186774 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 4531человек умер от инфекции.