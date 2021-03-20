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Газета "Кишиневские новости"

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У китайцев отобрали украинское предприятие

20 марта
14:47 2021
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Суд с подачи Службы безопасности Украины наложил арест на все акции и имущество АО «Мотор Сич», сообщает «Страна».

Проводится также досудебное расследование по двум направлениям. Первое: идет дознание по линии диверсионной и подрывной деятельности в пользу России. Второе: выясняются подробности «преступной» приватизации и незаконной концентрации акций. «Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защищать собственные интересы. Поскольку сохранение украинской «Мотор Сичи» – вопрос национальной безопасности», – говорится в релизе подготовленном СБУ. Ранее около половины акций АО скупили китайские предприниматели, однако по настоянию Вашингтона действия бизнесменов из Поднебесной в Киеве признали незаконными. Россию здесь приплели по традиции. «Мотор Сич» – уникальное предприятие, на нем не только производят, но и разрабатывают с нуля разнообразные авиационные газотурбинные двигатели для самолётов и вертолётов.   

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