В Москве побывала представительная делегация во главе с председателем Верховного совета Александром Коршуновым, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Обсуждались в основном гуманитарные вопросы, в частности: борьба с коронавирусом, получение вакцины, других медикаментов и машин скорой помощи. «Первая встреча прошли в стенах медицинского центра, где была разработана вакцина против COVID-19 «Спутник V». В переговорах с руководством этого института договорились о поддержке. Следующая встреча прошла в правительстве Москвы: поднимали те же вопросы гуманитарно-медицинского характера», – рассказал Коршунов. Также приднестровские депутаты встретились с несколькими коллегами из Государственной думы.