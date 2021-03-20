Суббота, 20 марта 2021, 18:34

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Очередная приднестровская делегация побывала в Москве

20 марта
14:41 2021
Версия для печати

В Москве побывала представительная делегация во главе с председателем Верховного совета Александром Коршуновым, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Обсуждались в основном гуманитарные вопросы, в частности: борьба с коронавирусом, получение вакцины, других медикаментов и машин скорой помощи. «Первая встреча прошли в стенах медицинского центра, где была разработана вакцина против COVID-19 «Спутник V». В переговорах с руководством этого института договорились о поддержке. Следующая встреча прошла в правительстве Москвы: поднимали те же вопросы гуманитарно-медицинского характера», – рассказал Коршунов. Также приднестровские депутаты встретились с несколькими коллегами из Государственной думы.  

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,710,00%
EUR21,160,00%
GBP24,57–0,02%
UAH0,640,00%
RON4,320,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 20.03.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд