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Газета "Кишиневские новости"

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«Русский мир» в Украине приравняют к нацизму и коммунизму

20 марта
14:36 2021
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В Верховную раду поступил проект дополнения к ранее принятому закону «О запрете пропаганды коммунистического и нацистского тоталитарных режимов», сообщает «Сегодня».

Предполагается прибавить к списку и «русский мир». Авторы документа считают его угрозой региональной и глобальной безопасности. Они хотят запретить пропаганду «идеологии «русского мира», которая на протяжении нескольких веков является идеологическим сопровождением политики России по «собиранию земель, покорению народов и попыткой возрождения СССР». Законодатели хотят дать Совету национальной безопасности и обороны право прекращать деятельность партий, изданий и предприятий, пропагандирующих идеи «русского мира», а их активы намерены изымать в пользу государства.

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