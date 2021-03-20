В Верховную раду поступил проект дополнения к ранее принятому закону «О запрете пропаганды коммунистического и нацистского тоталитарных режимов», сообщает «Сегодня».

Предполагается прибавить к списку и «русский мир». Авторы документа считают его угрозой региональной и глобальной безопасности. Они хотят запретить пропаганду «идеологии «русского мира», которая на протяжении нескольких веков является идеологическим сопровождением политики России по «собиранию земель, покорению народов и попыткой возрождения СССР». Законодатели хотят дать Совету национальной безопасности и обороны право прекращать деятельность партий, изданий и предприятий, пропагандирующих идеи «русского мира», а их активы намерены изымать в пользу государства.