Отныне на большей части Крыма зарубежные компании и иностранцы не имеют права владеть земельными участками, сообщает РИА Новости.

Полуостров включен в список приграничных территорий. В перечень не попали города: Симферополь, Джанкой и Красноперекопск. Если кто-то ранее приобрел себе участок, он должен в течение года от него избавиться. Если этого не случится, земля будет выставлена на торги, а вырученные деньги отданы владельцу. Крым в 2014 году по итогам референдума вошел в состав Российской Федерации, за это проголосовали 96,7% жителей полуострова, принявших участие в плебисците.