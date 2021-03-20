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Газета "Кишиневские новости"

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Иностранцам запретили покупать дачи возле Ялты

20 марта
14:36 2021
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Отныне на большей части Крыма зарубежные компании и иностранцы не имеют права владеть земельными участками, сообщает РИА Новости.

Полуостров включен в список приграничных территорий. В перечень не попали города: Симферополь, Джанкой и Красноперекопск. Если кто-то ранее приобрел себе участок, он должен в течение года от него избавиться. Если этого не случится, земля будет выставлена на торги, а вырученные деньги отданы владельцу. Крым в 2014 году по итогам референдума вошел в состав Российской Федерации, за это проголосовали 96,7% жителей полуострова, принявших участие в плебисците.  

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