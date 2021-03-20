Александр Лукашенко рассказал согражданам о том, что во время последнего визита в Россию подарил Владимиру Путину корзину с отечественными продуктами питания, сообщает «Белорусский партизан».

Во время посещения предприятия «Молочный мир», расположенного в Гродненской области, президент поведал: «Подарки – это вам не просто взял с прилавка и положил. Это новинки. Если у вас на то время были новинки, которых ранее не было в сети, то наверняка там (в корзине, ред.) был ваш продукт». По словам Лукашенко, его российский коллега никогда не жаловался на качество белорусских товаров, которые ему дарили, следовательно, он уже давно подкармливает Путина. В последней передаче президенту России были: несколько видов сыров, копчености, хамон и сало.