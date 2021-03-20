Объемы промышленного производства на левом берегу Днестра в феврале, по сравнению с январем, выросли на 20 процентов, а по отношению к тому же периоду прошлого года – на четверть, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

На 19,7 процента Молдавский металлургический завод выдал больше проката и арматуры. Его продукция стабильно пользуется спросом даже во время коронакризиса. Увеличился в 1,9 раза выпуск строительных материалов. Пищевая промышленность дала прибавки в 15%. Легкая промышленность стабильно работает, много поступает заказов на пошив продукции из давальческого сырья. Хуже, чем в январе, сработали только предприятия машиностроения и металлообработки.