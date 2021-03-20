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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Белоруссии Лукашенко подыскивает себе преемника

20 марта
13:21 2021
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Во время визита в город Гродно Александр Лукашенко назвал потенциальных преемников на посту президента Белоруссии, сообщает «Польское радио».

В качестве участников будущих выборов главы государства выступят Владимир Караник, председатель Гродненского областного совета и Юрий Караев – инспектор по Гродненской области, в прошлом глава МВД. Оба, отмечает «Польское радио», руководили нейтрализацией оппозиции, недовольной результатами августовских выборов. Выступая перед горожанами, Лукашенко заявил, что смена власти в стране возможно только путем законных выборов. «Мои дети не будут президентами после меня», – уточнил глава государства. 

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