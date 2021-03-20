В эфире телеканала «Украина» глава МВД Арсен Аваков рассказал о том, как страна намеревается вступить в НАТО и интегрироваться в ЕС, сообщает Lenta.ru

«Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет. И если этого еще кто-то не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине – так не будет», – объявил Аваков. Он также обязал граждан страны уважать себя, и тогда они, по его мнению, достигнут европейских стандартов. Министр не стал вдаваться в подробности, как Европа ранее обходилась без Украины, и даже Польши, входившей в Варшавский договор?