Депутат парламента от Партии «Достоинство и правда» Василий Нэстасе предложил президенту дать возможность публике ознакомиться с записями, которые делались во время консультаций Майи Санду с представителями парламентских партий.

Во время этих встреч обсуждались кандидатуры, которые можно было бы предложить на пост премьер-министра. В эфире телеканала TV8 Нэстасе заявил: «Я официально прошу президента Майю Санду опубликовать записи, сделанные во время консультаций, чтобы все могли их услышать, потому что это демократическое действо. Нужно посмотреть, что предлагали фракции. Пусть народ знает, какие решения были предложены участникам этих дискуссий, чтобы получить общую картину того, что там произошло». Нэстасе обидно за младшего брата – Андрея. Он несколько месяцев просил Санду выдвинуть его на должность премьера, но она предпочла Игоря Гросу. Это стало неожиданностью даже для президентской партии «Действие и солидарность». Кстати, даже состоящий в ней Оазу Нантой сказал журналистам: кандидатура Гросу в партии не обсуждалась. Санду в очередной раз показала, что она себе на уме и при необходимости может идти напролом. А то, как она регулярно унижет Нэстасе, бывшего коллегу по избирательному блоку ACUM, уже стало классикой жанра.