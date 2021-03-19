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Газета "Кишиневские новости"

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Неадекватный политик жаждет возглавить молдавское правительство

Неадекватный политик жаждет возглавить молдавское правительство
19 марта
13:07 2021
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Председатель парламентской фракции Партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу написал в социальных сетях о том, чем он займется, если станет премьером, сообщает ИНФОТАГ.

Его на должность главы кабинета министров предложила президент Майя Санду. Кандидат заявил, что у него будет три приоритетных направления деятельности. Эффективная борьба с пандемией. Очищение страны от коррупции. Организация досрочных выборов. «Я воспринимаю свое выдвижение как сложную миссию, к которой отношусь очень серьезно», – написал Гросу. Ранее он отличился тем, что на президентских выборах пытался помешать голосовать жителям Приднестровья. Также перед Новым годом он затеял в парламенте потасовку пытаясь сорвать голосование по бюджету на 2021 год. Некоторые коллеги по парламенту, не без оснований, считают его психически неуравновешенным человеком.

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