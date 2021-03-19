Конституционный суд 22 марта решит – является ли указ президента Майи Санду о выдвижении Игоря Гросу на должность премьера конституционным. Об этом КС сообщил после рассмотрения запроса депутатов – социалистов. Хотя указ не был приостановлен, судьи запретили депутатам рассматривать кандидатуру Гросу до вынесения окончательного вердикта.

«Суд отмечает, что для соблюдения принципа конституционной лояльности (см. решение № 7 от 18 мая 2013 г., § 49; решение № 33 от 10 октября 2013 г., § 50; решение № 30 от 8 декабря 2015 г., § 43), в случае оспаривания указа президента Республики о назначении кандидата в премьер-министры на основании его неконституционности, парламент должен дождаться решения Конституционного суда и начать соответствующее парламентское разбирательство только в том случае, если конституционность указа была подтверждена. (см. решение № 20 от 16 февраля 2021 г., § 5 и приведенную там прецедентную практику), – отмечается в решении КС.

Уточним, что аналогичная ситуация складывалась и при повторном выдвижении Натальи Гаврилицэ на должность премьера.