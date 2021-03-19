У нас есть кандидат от большинства депутатов. Об этом в прямом эфире заявил президент ПСРМ Игорь Додон.

«Парламент не может быть распущен, если в течение 45 дней был выдвинут кандидат на должность премьер-министра, которого поддержали не менее 51 депутата. У нас есть кандидат, который пользуется поддержкой большинства, зачем тогда распускать парламент. Поэтому, независимо от решения Конституционного суда, мы будем настаивать на том, чтобы кандидатура Головатюка была обсуждена в парламенте и вынесена на голосование», – сказал Додон.

Лидер социалистов также заявил, что в результате президенту Майе Санду придется вернуться к консультациям с парламентом.

«Эти игры ни к чему хорошему не приведут, а заведут в новый конституционный тупик, и нам снова придется вернуться к диалогу», – добавил председатель ПСРМ.