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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Парламент Молдовы пока не может быть распущен

Игорь Додон: Парламент Молдовы пока не может быть распущен
19 марта
12:57 2021
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У нас есть кандидат от большинства депутатов. Об этом в прямом эфире заявил президент ПСРМ Игорь Додон.

«Парламент не может быть распущен, если в течение 45 дней был выдвинут кандидат на должность премьер-министра, которого поддержали не менее 51 депутата. У нас есть кандидат, который пользуется поддержкой большинства, зачем тогда распускать парламент. Поэтому, независимо от решения Конституционного суда, мы будем настаивать на том, чтобы кандидатура Головатюка была обсуждена в парламенте и вынесена на голосование», – сказал Додон.

Лидер социалистов также заявил, что в результате президенту Майе Санду придется вернуться к консультациям с парламентом.

«Эти игры ни к чему хорошему не приведут, а заведут в новый конституционный тупик, и нам снова придется вернуться к диалогу», – добавил председатель ПСРМ.

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