Новая инициатива ПСРМ: Единовременное пособие для бюджетников
19 марта
12:57 2021
Единовременная выплата в 16 тыс. леев для бюджетников, заразившихся коронавирусом на рабочем месте. Игорь Додон во время прямой трансляции заявил, что предложит депутатам ПСРМ выйти с такой законодательной инициативой.
«К сожалению, понимаю, что в нынешнем году в бюджете не предусмотрены по 16 тыс. леев другим категориям работников, кроме медиков. Я попрошу депутатов ПСРМ выступить с законодательной инициативой, чтобы обеспечить выплату 16 тыс. леев и другим сотрудникам государства», – сообщил Игорь Додон.