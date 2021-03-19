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Газета "Кишиневские новости"

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Новая инициатива ПСРМ: Единовременное пособие для бюджетников

Новая инициатива ПСРМ: Единовременное пособие для бюджетников
19 марта
12:57 2021
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Единовременная выплата в 16 тыс. леев для бюджетников, заразившихся коронавирусом на рабочем месте. Игорь Додон во время прямой трансляции заявил, что предложит депутатам ПСРМ выйти с такой законодательной инициативой.

«К сожалению, понимаю, что в нынешнем году в бюджете не предусмотрены по 16 тыс. леев другим категориям работников, кроме медиков. Я попрошу депутатов ПСРМ выступить с законодательной инициативой, чтобы обеспечить выплату 16 тыс. леев и другим сотрудникам государства», – сообщил Игорь Додон.

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