Так прокомментировал Игорь Додон поступок Марианны Дурлештяну, которая отказалась быть кандидатом на пост премьер-министра именно тогда, когда председатель ПСРМ делал заявления после консультаций с Майей Санду.

«Я не верю в совпадения. С г-жой Дурлештяну не думаю, что у нас будут в скором времени дискуссии после такого подхода. Можно было бы за день до этого сообщить или спустя день. Или нужно было откровенно сказать, и мы собрали бы парламент, и парламентское большинство выдвинуло бы другого кандидата. Из уважения даже не ко мне, а к коллегам, которые вас выдвинули, к госпоже Гречаный, которая подписалась под вашей кандидатурой. Я думаю, что было давление, речь идет о спецоперации», – заявил Игорь Додон.

Председатель ПСРМ отметил, что ситуация такова, что требует ответов, тем более что указ о выдвижении Игоря Гросу подписан за день до того, как было представлено официальное заявление об отказе Марианны Дурдлештяну.

«Появляются и вопросы, так как Майя Санду поспешила и подписала указ о выдвижении Игоря Гросу, а официальное заявление, в котором Марианна Дурлештяну отказывается, мы получили на второй день», – заявил Додон.

Лидер ПСРМ заявил, что надеялся на то, что Марианна Дурлештяну станет коллегой и выразил сожаление тем шагом, который она совершила.