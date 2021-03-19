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Газета "Кишиневские новости"

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О чем говорили тет-а-тет Игорь Додон и Майя Санду

О чем говорили тет-а-тет Игорь Додон и Майя Санду
19 марта
12:36 2021
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В ходе разговора тет-а-тет между президентом Майей Санду и лидером ПСРМ Игорем Додоном было достигнута договоренность о том, что приоритетом является борьба с коронавирусом и только после этого можно распускать парламент и начинать процедуры досрочных выборов. Об этом рассказал лидер политформирования Игорь Додон во время прямой трансляции.

«Я сказал: госпожа президент, нам нечего политически делить. Наши избиратели не голосуют за вас, ваши – за нас. Мы за что теперь воюем? Давайте проведем выборы чуть позже и займемся пандемией. Привезём вакцины, консолидируем усилия, чтобы преодолеть эту проблему. Мы предложили вакцинацию и поправки в бюджет. Фракция ПСРМ и ПДС садятся и вносят поправки, выделяя деньги на медицину, и договариваются о выборах на такую-то дату. Если видим, что не справляемся, выходим вместе и говорим, что переносим выборы пока не выправится пандемическая ситуация. Так было бы правильно с политической точки зрения», – заявил Додон.

Лидер ПСРМ подчеркнул, что социалисты готовы к диалогу с ПДС и президентом Майей Санду, чтобы вернуться к повестке, обсуждавшейся во время консультаций 16 марта.

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