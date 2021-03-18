Стандартный тест на коронавирус определяет только наличие инфекции. Специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали принципиально новый тест, выявляющий, помимо присутствия в организме коронавируса, и его количество. А это позволяет спрогнозировать, насколько заразен окажется пациент, как долго его придется лечить, и как тяжело будет протекать заболевание (чем больше концентрация вируса, тем хуже для пациента и сложнее для врача).

Большая опасность болезни в том, что в первые дни после инфицирования у человека симптомы могут не проявляться, а количество вирусов может быть высоким. Такой больной представляет опасность для окружающих, не подозревая об этом. Тест позволит своевременно выявить и изолировать зараженных. Еще одно важное обстоятельство: через два-три дня после начала заболевания коронавирус из носоглотки перемещается в легкие, и традиционным тестом на основе мазка его уже не обнаружить.

Новый тест, в отличие от стандартного теста, выполняющегося на основе мазков из носа или ротовой полости, работает на любом биологическом материале, включая мокроту и плазму крови. Поэтому количество вируса можно определить и на более поздних этапах болезни. Чувствительность очень высокая – от пятисот до трехсот миллионов копий генома вируса всего в одном миллилитре образца биологической жидкости. При этом стоит новый тест не дороже традиционного, пишут «Известия».