На недавнем съезде правящей Партии «Слуга народа» был одобрен проект доктрины, которой будут следовать политики, поддерживающие Владимира Зеленского, сообщает «Страна».

В преамбуле документа перечисляются достижения «слуг»: отмена депутатской неприкосновенности, децентрализация управления страной, введение ответственности за незаконное обогащение, продажа земли, перемирие на Донбассе. Основные вызовы – «российская агрессия» и коррупция. Главная цель доктрины – «построить страну мечты». Относительно происходящего на востоке в документе говорится: «Мы – за прекращение войны и наступление мира. Но только на условиях сохранения независимости и суверенитета Украины, возвращение наших территорий и наших людей». То есть война будет продолжаться до тех пор, пока Киев не вернет себе Донбасс и Крым. В каком тысячелетии это случится в доктрине не уточняется.