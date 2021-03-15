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Газета "Кишиневские новости"

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«Слуга народа» и «российская агрессия»

15 марта
16:38 2021
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На недавнем съезде правящей Партии «Слуга народа» был одобрен проект доктрины, которой будут следовать политики, поддерживающие Владимира Зеленского, сообщает «Страна».

В преамбуле документа перечисляются достижения «слуг»: отмена депутатской неприкосновенности, децентрализация управления страной, введение ответственности за незаконное обогащение, продажа земли, перемирие на Донбассе. Основные вызовы – «российская агрессия» и коррупция. Главная цель доктрины – «построить страну мечты». Относительно происходящего на востоке в документе говорится: «Мы – за прекращение войны и наступление мира. Но только на условиях сохранения независимости и суверенитета Украины, возвращение наших территорий и наших людей». То есть война будет продолжаться до тех пор, пока Киев не вернет себе Донбасс и Крым. В каком тысячелетии это случится в доктрине не уточняется.  

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