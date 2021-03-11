Двумя современными телефонами, которые администрация президента приобрела в прошлом году, пользуются пресс-секретарь и личный фотограф Майи Санду. Их стоимость превышает 50 тыс. леев, сообщил для портала Telegraph.md глава президентской администрации Андрей Спыну.

По его словам, телефоны стоимостью в 25,2 тыс. леев и 31,6 тыс. леев, соответственно находятся в распоряжении пресс-службы для более оперативной передачи информации.

По сведениям портала, до минувшей пятницы одним из телефонов пользовался сам Спыну, который отказался от него после появления в СМИ фейка от Майи Санду о том, что этим аппаратом якобы пользовался Игорь Додон.

Эту информацию опроверг сам бывший глава государства, уточнивший, что никогда не пользовался телефоном, купленным для президентской администрации. Он также рассказал, что всегда из собственных средств оплачивал абонентские услуги.