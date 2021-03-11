Кабмин выделил 60 млн леев из Резервного фонда на покупку вакцины
11 марта
16:57 2021
Правительство РМ выделяет 60 млн леев для покупки 338600 доз вакцины. Решение принято сегодня, 11 марта, на заседании правительства, а средства поступят из Резервного фонда.
Госсекретарь Минздрава Татьяна Затык заявила, что партия вакцины покроет четверть потребностей страны. Стоимость одной дозы составит 10 долларов.
Согласно оценкам, для вакцинации 70% населения необходимо 4,85 млн доз вакцины.
Затык уточнила, что 1,38 млн доз будут получены бесплатно в рамках платформы СOVAX. Ещё 2 млн будут закуплены по льготной цене, а остальное предстоит закупить.