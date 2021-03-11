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Газета "Кишиневские новости"

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Кабмин выделил 60 млн леев из Резервного фонда на покупку вакцины

11 марта
16:57 2021
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Правительство РМ выделяет 60 млн леев для покупки 338600 доз вакцины. Решение принято сегодня, 11 марта, на заседании правительства, а средства поступят из Резервного фонда.

Госсекретарь Минздрава Татьяна Затык заявила, что партия вакцины покроет четверть потребностей страны. Стоимость одной дозы составит 10 долларов.

Согласно оценкам, для вакцинации 70% населения необходимо 4,85 млн доз вакцины.

Затык уточнила, что 1,38 млн доз будут получены бесплатно в рамках платформы СOVAX. Ещё 2 млн будут закуплены по льготной цене, а остальное предстоит закупить.

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