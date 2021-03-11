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Газета "Кишиневские новости"

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Парламентская комиссия одобрила проект кабмина по закупке вакцины

11 марта
16:57 2021
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Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам одобрила в четверг, 11 марта, законопроект, наделяющий правительство правом приобрести вакцину анти-COVID-19 с отклонением от законодательства о публичных закупках.

Законопроект, подписанный группой депутатов ПСРМ, ДПМ, Pro-Moldova, ПДС и Платформой Pentru Moldova разработан в результате обращения правительства для ускорения процесса массовой вакцинации населения.

Предлагается, ввиду чрезвычайной важности в обеспечении страны вакциной, чтобы законопроект вступил в силу в момент его публикации в «Monitorul Oficial».

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