Мы не может игнорировать пандемическую ситуацию в стране и заниматься досрочными выборами. Это было бы похоже на ситуацию, когда дом горит, а мы меняем мебель, заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

Он подчеркнул в ходе телепередачи на общественном телеканале, что такого мнения придерживаются все парламентские фракции и группы, с которыми вела консультации ПСРМ. Единственное исключение составляет фракция ПДС. По его словам, существует консенсус относительно необходимости проведения досрочных выборов, но только после того, как ситуация в стране будет стабилизирована, а это возможно только при условии полноценного правительства.

«Мы обсуждали ситуацию со всеми парламентскими фракциями и группами. Прошли уже два раунда консультаций. Из всех депутатов за немедленные досрочные выборы выступает только фракция ПДС. Мы понимаем их доводы, так как они хотят укрепить свои результаты, полученные на президентских выборах, но сейчас надо управлять сложной ситуацией в стране. В парламенте есть широкий консенсус относительно методов: будь то правительство национального спасения, либо технократический кабмин, полноценное правительство с набором полномочий для управления сложной ситуацией», – заявил Фуркулицэ.

Лидер парламентской фракции ПСРМ так же отметил, что в нынешней ситуации ответственность депутатов очень велика, так как они представляют в парламенте народ.

«Мы не можем все бросить в этой чрезвычайной ситуации и пойти на выборы. Это бы напоминало ситуацию, когда дом горит, а мы начали менять мебель», – отметил депутат.