ПДС жестко атакует Конституционный суд, обвиняя судей в нынешнем политическом кризисе.

«Нынешний кризис в большей мере спровоцирован решением суда от 18 января, которым впервые было определено, что парламент нельзя автоматически распустить по причине трехмесячного отсутствия правительства. Суд опроверг собственные решения, которые утверждали обратное. Они изменили правила игры, не объясняя, что произойдет, если ни президент, ни парламент не отступят – вот и ждем, что они скажут после 23 марта», – заявил Перчун.

Он сказал, что после 23 марта суд решит – состоятся в стране досрочные выборы или страной будет управлять временное правительство.

«Когда будет приниматься решение, надеюсь, что судьи зададут себе вопрос – своим решением они усугубляют политический кризис или разрешают его. Ситуация, при которой суд решит, что страна может управляться в течение неопределенного срока временным правительством, абсурдна. Элементарная логика говорит о том, что положения Конституции должны вести к созданию полноценного правительства, поддержанного стабильным парламентским большинством. Когда это невозможно, парламент распускается либо препятствие для создания этого большинства устраняется голосами граждан. Или парламент уходит, или президент отстраняется и увольняется гражданами», – отметил депутат.

Согласну Перчуну, альтернативы не существует, так как в противном случае суд должен взять на себя ответственность на усугубление институционального конфликта.

«Нельзя себе представить, что Суд откажется устанавливать ясные правила и конституционный путь по выходу из кризиса. Это означало бы уклонение от ответственности», – заключил один из лидеров ПДС.