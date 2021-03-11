В сети появилось видео, как в киевском Государственном университете телекоммуникаций в честь 8-го марта торжественно, после ремонта, открыли женский туалет, сообщает «Страна».

На мероприятии с речью выступил проректор по административно-хозяйственной части Анатолий Сало. Он даже зачитал стихи собственного сочинения, которые заканчиваются следующими словами: «Вы умом и красой нас пленили, мы ж для вас открываем сей зал!». Как положено, были и красная лента, и шампанское. Пользователи сети в большинстве своем назвали действо по открытию туалета откровенной пошлятиной. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь тоже обратил на мероприятие внимание. «Как уполномоченный подготовил обращение в министерство образования и науки Украины с целью проведения служебного расследования по факту зафиксированного «действа». Что-то там не то», – написал Креминь в социальных сетях. Возможно, его возмутило еще и то, что проректор вел мероприятие на русском языке.