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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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В Одессе Юморина пройдет без шествий и концертов

11 марта
12:17 2021
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В этом году одесская Юморина 1 апреля пройдет без каких-либо массовых мероприятий, сообщает «Думская».

Коронакризис ломает традиции. В интервью «Первому городскому» глава департамента культуры горсовета Татьяна Маркова отметила: «Юморины в том смысле, в котором мы привыкли, не будет. Но мы знаем, что люди приедут, поэтому мы подготовили для них фотозоны, флешмобы, для них будут ездить трамваи с клоунами. Не будет сцен, не будет шествий, не будет концертов». В прошлом году из-за пандемии Юморина прошла в режиме онлайн.

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