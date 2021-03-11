В этом году одесская Юморина 1 апреля пройдет без каких-либо массовых мероприятий, сообщает «Думская».

Коронакризис ломает традиции. В интервью «Первому городскому» глава департамента культуры горсовета Татьяна Маркова отметила: «Юморины в том смысле, в котором мы привыкли, не будет. Но мы знаем, что люди приедут, поэтому мы подготовили для них фотозоны, флешмобы, для них будут ездить трамваи с клоунами. Не будет сцен, не будет шествий, не будет концертов». В прошлом году из-за пандемии Юморина прошла в режиме онлайн.