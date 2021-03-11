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Газета "Кишиневские новости"

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Клопы застали врасплох американских военных подводников

Клопы застали врасплох американских военных подводников
11 марта
12:08 2021
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Экипаж американской подводной лодки USS Connecticut столкнулся с неожиданным противником – клопами, сообщает «Военное обозрение».

Кровососущие насекомые появились на борту еще год назад, но военнослужащие не придали этому особого значения. Однако клопов сочли угрозой, из-за которой может быть сорвано запланированное патрулирование в океане. От укусов часто проявляется аллергическая реакция, также кровососы могут стать разносчиками заболеваний. Лодку поставили на дезинсекцию. Фирма Orkin, занимающаяся борьбой с насекомыми, составила рейтинг американских городов по степени распространения клопов. На первом месте оказался Балтимор, где расположена крупная военно-морская база. 

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