На заседании Исполнительного бюро Демократической партии принята программа по выходу страны из экономического и политического кризисов, сообщает ИНФОТАГ.

В краткосрочной перспективе она предполагает: вакцинацию не менее 70 процентов населения, выплату единовременных пособий пенсионерам, компенсации переболевшим коронавирусом, обеспечение внешнего финансирования, назначение нового руководства Национального банка, подготовку к досрочным парламентским выборам. Председатель Демпартии Павел Филип уточнил приоритеты: «Во-первых, утверждение правительства на ограниченный срок. Во-вторых, в течение месяца правительство представит парламенту все проекты, обозначенные выше, или меры для их исполнения. А после их реализации, парламент, согласно договоренностям, не собирается на заседания в течение трех месяцев. Затем последует роспуск законодательного органа и через два месяца – досрочные выборы».