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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Личинки мух утилизируют отходы сельского хозяйства

10 марта
20:17 2021
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Известно, что агропромышленное производство – один из лидеров по загрязнению окружающей среды. В частности, отходы животного происхождения и химические удобрения выделяют большое количество аммиака, который попадает в атмосферу.

В российском Южно-Уральском государственном аграрном университете разработали технологию уменьшения негативного воздействия отходов на природу. Для этого использовали личинок мух, называемых «черная львинка». Эти личинки питаются отходами животноводства и птицеводства и способны не только уменьшить их массу в хранилищах навоза, но и на две трети сократить концентрацию азота. В результате в водоемы попадает меньше вредных веществ, которые смываются туда с почвой дождями. 

Новую разработку считают перспективной и в плане производства удобрений, получения кормового белка, хитозана и других веществ, находящих применение в медицине и сельском хозяйстве, сообщает scientificrussia.ru.  

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