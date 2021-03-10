Исследователи мексиканского Национального политехнического института придумали оригинальную защитную маску. Ее надевают только на нос. Конечно, такая маска не может заменить стандартную, призванную защищать от заражения коронавирусом. Но существуют ситуации, когда маску необходимо снять: в ней нельзя есть, пить, лечить зубы.

Вот тут-то и пригодится новая разработка. Назальная маска позволит соблюсти минимальные меры безопасности в случаях невозможности пользоваться стандартной защитной маской. Исследователи провели целый ряд испытаний, прежде чем выбрали оптимальный материал, способный максимально задерживать мельчайшие частицы коронавируса.

Назальная маска уже запатентована и вскоре начнется ее массовое производство, сообщает РИА «Новости».