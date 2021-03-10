У людей, испытывающих дефицит витамина B12 (кобаламин), обнаруживается целый ряд настораживающих симптомов. Их назвали британские ученые.

Это, прежде всего, сильная усталость, учащенный пульс, головные боли, одышка при невысокой нагрузке, болезненные ощущения в полости рта. Такие проявления могут свидетельствовать о наличии опасного заболевания – злокачественной анемии. Оно возникает, если из-за нехватки витамина B12 нарушается нормальная работа системы кроветворения.

Этот витамин отвечает за функционирование нервной системы, участвует в выработке ДНК. А летом прошлого года индийские исследователи выяснили, что кобаламин способен инактивировать фермент, с помощью которого коронавирус самовоспроизводится.

Суточная доза для взрослых людей составляет примерно полтора миллиграмма витамина B12. Он в большом количестве содержится в таких продуктах питания, как говядины, яйца, мясо лососевых рыб, сообщает «Express».