Депутат парламента Александр Нестеровский обнародовал информацию, которую получил «из недр примэрии» Бельц. Согласно этой информации, вице-примар Николай Григоришин с мая 2020 по февраль 2021 года получал ежемесячную прибавку к зарплате в размере 33 тысячи леев. Начальник же юридического управления бельцкой примэрии Виталий Балан в этот же период получал каждый месяц прибавку в размере 25 тысяч леев. Деньги на эти выплаты функционеров выделялись из муниципального резервного фонда, что запрещено законом. По официальной версии, деньги начислялись в связи с дополнительными рисками работы в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

«Оказывается наш дорогой товарищ Григоришин, Балан и узкий круг работников примэрии с мая из резервного фонда, хоть и запрещено тратить эти деньги на зарплату, по февраль 2021 года получали дополнительно к зарплате 25 тыс. леев Балан и 33 тыс. леев Григоришин», – уточнил Нестеровский. Кроме того, у депутата, по его словам, есть информация, что Григоришин лично подписывал себе табель по зарплате, что также запрещено законом. Национальный орган по неподкупности должен разобраться в этой ситуации.