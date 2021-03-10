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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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У веганов страдают кости

10 марта
18:17 2021
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У веганской диеты – самого строгого варианта вегетарианства – немало сторонников. Она считается исключительно здоровой. Но на самом деле такой рацион не столь безобиден. Специалисты Немецкого федерального института оценки рисков сопоставили связь растительной диеты с состоянием костей человека.

Были обследованы тридцать шесть приверженцев веганства и столько же людей, рацион которых был смешанным.Ультразвуковой анализ костной ткани показал, что состояние ее хуже у веганов. Кроме того, в анализах крови и мочи выявляли наличие питательных веществ, полезных для костей. У тех, кто придерживался веганской диеты, концентрация таких веществ была значительно ниже. Отсюда вывод: хотите иметь крепкие кости – питайтесь полноценно, сообщает «News Medical».   

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