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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Солнцезащитные кремы не так безобидны, как считалось

Солнцезащитные кремы не так безобидны, как считалось
10 марта
14:48 2021
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Медики в один голос предупреждают: находиться на солнце без использования специальных кремов опасно. Однако ученые из Университета Сорбонны во Франции установили, что целый ряд продуктов известных брендов содержит вещество, способное спровоцировать онкологические заболевания и нарушения в работе эндокринной системы.

Были исследованы семнадцать солнцезащитных кремов, изготовленных французскими и американскими компаниями. В их состав входило вещество октокрилен, известное способностью отражать ультрафиолетовое излучение, тем самым защищая кожу. В лаборатории были воспроизведены условия, соответствующие тому, при каких кремы хранятся дома у потребителей. После шести недель обнаружилось, что во всех кремах из октокрилена выработался бензофенон в опасной концентрации. Это вещество, которое хорошо всасывается через кожу, может вызвать рак и сбои в работе эндокринной системы.

Авторы исследования призывают в целях безопасности запретить производство и использование средств, содержащих октокрилен, передает «МИР 24».      

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