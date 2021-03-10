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Газета "Кишиневские новости"

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В Белоруссии нашли тротил и террористов

В Белоруссии нашли тротил и террористов
10 марта
11:47 2021
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Председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о том, что его подчиненные обнаружили недавно тайник с взрывчаткой, сообщает БЕЛТА.

Спецслужбами задержано несколько групп анархистов, планировавших террористические акты. На территории страны были обустроены специальные склады. «Тротил исчисляется десятками килограммов, большое количество пластида, взрывных устройств, специального оружия, предназначенного  для разведывательной, диверсионной деятельности, дистанционные средства по подрыву различных объектов. Мы все это покажем, расскажем, и население убедится, что такие угрозы в настоящее время, к сожалению, существуют», – поведал Тертель. По его словам террористов готовят и снабжают страны Западной Европы, а также Польша и Украина.  

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