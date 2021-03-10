Новый локдаун приведет к огромным экономическим потерям, а депутаты ПСРМ не поддержат подобную инициативу. Об этом заявил лидер социалистов Игорь Додон.

«Мы не поддержим режим тотальной остановки экономики как это было в прошлом году. Это приведет к многомиллионному ущербу. Мы не остановим пандемию, но рискуем остаться без денег в казне. Там, где можно регламентировать, нужно это делать. Мы не можем закрыть всю страну»,- отметил Игорь Додон.

Бывший глава государства уточнил, что в отношении школ решение нужно принимать в зависимости от ситуации в населенном пункте.

«Давайте возьмём Садова, там нет ни одного случая коронавируса в школе, зачем ее закрывать?» – задается вопросом Додон.

В то же время Игорь Додон считает, что дистанционное обучение в начальной школе необходимо применять минимально.