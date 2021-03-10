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Газета "Кишиневские новости"

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Молдове предлагают паразитировать на Румынии

10 марта
11:37 2021
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Пять партий, вошедшие в политическое движение Unirea, выступающее за объединение Республики Молдова с Румынией, разработали программу по выходу из экономического кризиса, сообщает ИНФОТАГ.

Работа не блещет оригинальностью. Авторы полагают, что всю заботу о стране и ее жителях возьмут на себя члены Евросоюза и, конечно же, Румыния. Они считают, что Запад готов вкладывать в Молдову не менее 300 миллионов евро в год. «Это будет стимулировать экономический рост, который повысится с 1-5% в год до 5-10%. Союз с Румынией – единственное решение, которое даст возможность решить проблемы и привлечь финансирование до миллиарда евро в год! Все это позволит Молдове через несколько лет перестать быть бедным родственником Румынии и сиротой Европы», – считают в движении Unirea.

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