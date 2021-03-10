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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Молдова не должна ни перед кем вставать на колени

Игорь Додон: Молдова не должна ни перед кем вставать на колени
10 марта
11:27 2021
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Мы должны уважать самих себя, и тогда нас будут уважать другие. Об этом заявил председатель ПСРМ Игорь Додон в передаче на канале N4. Экс-глава государства считает, что наша страна должна сохранять хорошие отношения со всеми государствами.

«Я за Молдову. Молдова не должна ложиться или вставать на колени ни перед кем. Ни перед Россией, ни перед Европой, ни перед Америкой, ни перед Румынией и ни перед Украиной. Мы должны уважать самих себя как государство, и тогда нас будут уважать другие. Мы должны исходить из нашего национального интереса», – заявил Игорь Додон.

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